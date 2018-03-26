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РФ поддержала идею присоединить Великобританию
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В посольстве России ответили на предложение присоединить Великобританию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российское посольство в Великобритании прокомментировало предложение колумниста газеты The Times Джайлса Корена присоединить его страну к России. Дипведомство опубликовало ответ на своей странице в Twitter.
В материале Корена под заголовком «Мы не можем побороть Россию, так давайте присоединимся к ней» говорится, что если Великобритания перестанет сопротивляться, то она получит большую армию, а жители страны — роскошные дома и другие блага.
Российское посольство ответило, что это «отличный стартап».
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата. Как сообщила The Times, примеру Великобритании могут последовать до 20 европейских государств.
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