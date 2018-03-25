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Вбросы на выборах оказались не в пользу Путина
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Вбросы на выборах оказались не в пользу Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Как минимум в ряде случаев вбросы бюллетеней на выборах президента оказались не в пользу «кандидата от власти», в том числе в Люберцах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного. У нас есть информация, по крайней мере в нескольких случаях, в том числе, по-моему, и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата», — приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что на единый день голосования ЦИК начнет формирование повестки уже в ближайшее время, параллельно завершая президентскую кампанию.
«Еще много-много чего надо сделать», — сказала Памфилова.
Единый день голосования в 2018 году пройдет 9 сентября.
В пятницу ЦИК озвучил итоги обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий; стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов.
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