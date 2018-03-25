В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов

Она отметила, что в посольствах остаются «несколько рядовых дипломатов и консулы».

«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключённые в России останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — написала она.

Ранее Геращенко называла Россию «психически больной страной».