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В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов
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В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украина не высылает российских дипломатов из страны, так как это вызовет зеркальный ответ. Об этом в своём Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. По её словам, дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к «критическому минимуму».
Она отметила, что в посольствах остаются «несколько рядовых дипломатов и консулы».
«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключённые в России останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — написала она.
Ранее Геращенко называла Россию «психически больной страной».
RT на русском: последние новости
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