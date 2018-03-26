В Раде объяснили, почему Украина не выслала российских дипломатов 

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко пояснила, почему из страны не высылаются российские дипломаты, как того от Украины требуют западные спонсоры. По ее словам, в Киеве опасаются ответных зеркальных действий. Об этом Геращенко написала в своем Facebook.
Геращенко, в частности, напомнила критикам из числа своих подписчиков ультра-патриотов, что дипломатические отношения между Россией и Украиной и без того по украинской инициативе сведены к минимуму. Однако, если оставшиеся в Киеве российские дипломаты — «несколько атташе и консулов» — будут высланы, то Украина, после ответной высылки всех украинских представителей, якобы лишится возможности поддерживать своих «политзаключенных».
Заметим, что такое объяснение вряд ли удовлетворит западных кураторов киевского режима, подталкивающих его к разрыву двусторонних отношений в связи с «делом Скрипаля». Ранее, к слову, в ЕС критиковали Киев из-за того, что он сам долго не присоединялся к антироссийским санкциям, из-за него и ради него инициированным.