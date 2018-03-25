Ещё
В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Украина не высылает российских дипломатов, так как опасается зеркального ответа. Об этом в фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", — написала она.
Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Газета.Ru: последние новости
Песков назвал приоритет работы Путина на новом сроке СМИ: Россия планирует построить мост в КНДР В Чечне назвали "травлей" сообщения о видео с Кадырова с Турлаевым
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна «Новичка»265
Макрону послали «черную метку»77
МВД и СБ Украины перешли на сторону России701
Украина дала ответ по российским дипломатам179
Британии предложили войти в состав РФ277
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение