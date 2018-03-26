Ещё
Украина высылает 13 российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Украина высылает 13 российских дипломатов 

Газета.Ru 47 минут назад
Украина высылает 13 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко.
Новость дополняется.
Газета.Ru: последние новости
Захарова вспомнила о Brexit в связи с высылкой российских дипломатов из ЕС В Кремле посчитали вопрос о претензиях к Тулееву некорректным Посол Антонов назвал США ответственными за слом в отношениях Москвы и Вашингтона
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов254
16 стран высылают российских дипломатов360
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно211
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Тест: Как спастись при пожаре33
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение