Украина высылает 13 российских дипломатов

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Захарова вспомнила о Brexit в связи с высылкой российских дипломатов из ЕС

В Кремле посчитали вопрос о претензиях к Тулееву некорректным

Посол Антонов назвал США ответственными за слом в отношениях Москвы и Вашингтона