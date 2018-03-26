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Немецкий политолог оценил высылку российских дипломатов из Германии
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Немецкий политолог оценил высылку российских дипломатов из Германии 

RT на русском 1 час назад
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил высылку российских дипломатов из Германии. По словам эксперта, Берлин оказался в ловушке.
Как пояснил Рар, Германия должна проявлять солидарность с Великобританией, которая «просто истерически» требует от союзников полной моральной и политической поддержки своей политики.
В то же время Берлин не хочет портить отношения с Москвой, отметил эксперт.
«Причём прямых доказательств вины Москвы нет. И поэтому Германия решила выслать 4, а не 23 российских дипломата», — добавил он.
Ранее сообщалось, что МИД ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.
RT на русском: последние новости
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