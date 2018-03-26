Немецкий политолог оценил высылку российских дипломатов из Германии

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил высылку российских дипломатов из Германии . По словам эксперта, Берлин оказался в ловушке.

Как пояснил Рар, Германия должна проявлять солидарность с Великобританией , которая «просто истерически» требует от союзников полной моральной и политической поддержки своей политики.

В то же время Берлин не хочет портить отношения с Москвой , отметил эксперт.

«Причём прямых доказательств вины Москвы нет. И поэтому Германия решила выслать 4, а не 23 российских дипломата», — добавил он.