Немецкий политолог оценил высылку российских дипломатов из Германии 

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил высылку российских дипломатов из Германии. По словам эксперта, Берлин оказался в ловушке.
Как пояснил Рар, Германия должна проявлять солидарность с Великобританией, которая «просто истерически» требует от союзников полной моральной и политической поддержки своей политики.
В то же время Берлин не хочет портить отношения с Москвой, отметил эксперт.
«Причём прямых доказательств вины Москвы нет. И поэтому Германия решила выслать 4, а не 23 российских дипломата», — добавил он.
Ранее сообщалось, что МИД ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.