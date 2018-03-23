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Депутат Госдумы Лебедев: «Великобритания участвовала в ОИ-1936 при Гитлере, а СССР — нет»
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Депутат Госдумы Лебедев: «Великобритания участвовала в ОИ-1936 при Гитлере, а СССР — нет» 

SPORT24.ru 23 марта 2018
Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал сравнения чемпионата мира по футболу 2018 года и Олимпиады 1936 года, прозвучавшие в ходе обсуждения в британском парламенте вероятного бойкота чемпионата мира в России из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Напомним, член Парламента Великобритании от партии лейбористов Айан Остин ЧМ-2018 в России с ОИ-1936 при Гитлере. С этими словами согласился и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
«Это, конечно, ужасная риторика определенных политических кругов Великобритании. Приравнивание каких-либо событий к нацизму и сравнение политических деятелей с Гитлером, во многих странах вообще является уголовно наказуемы преступлением. Мы считаем, что несмотря на все сложные взаимоотношения между России с Западом, на сегодняшний день негоже официальным политическим деятелем спускаться до прямых оскорблений и прямого нарушения уголовного законодательства многих стран.
Я считаю, что МИД в такой ситуации должен заявить протест в адрес премьер министра Великобритании и в адрес законодательного органа с тем, чтобы подобные действия впредь не совершались, а тому, кто это сделал, было сделано какое-либо официальное замечание. К тому же, если было сравнения, что Путин использует ЧМ как Гитлер использовал Олимпиаду в 1936 году, так вот стоит напомнить британцам, что Британия принимала участие в этих Олимпийских играх и поддерживала тем самым место и страну их проведения, а Советский Союз наоборот не участвовал. Поэтому, прежде чем приводить какие-то сравнения и высказывать какие— то доводы, нужно хорошенько почитать историю своего государства и тех, о ком говоришь», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым.
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