Депутат Госдумы Лебедев: «Великобритания участвовала в ОИ-1936 при Гитлере, а СССР — нет»

Борис Джонсон. Напомним, член Парламента Великобритании от партии лейбористов Айан Остин ЧМ-2018 в России с ОИ-1936 при Гитлере. С этими словами согласился и министр иностранных дел Великобритании

«Это, конечно, ужасная риторика определенных политических кругов Великобритании. Приравнивание каких-либо событий к нацизму и сравнение политических деятелей с Гитлером, во многих странах вообще является уголовно наказуемы преступлением. Мы считаем, что несмотря на все сложные взаимоотношения между России с Западом, на сегодняшний день негоже официальным политическим деятелем спускаться до прямых оскорблений и прямого нарушения уголовного законодательства многих стран.