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Джонсон: высылка российских дипломатов способствует безопасности Запада
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Джонсон: высылка российских дипломатов способствует безопасности Запада 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом западных стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории» и заявил, что данные меры отвечают интересам «общей безопасности».
В понедельник 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
"Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", — написал министр в Twitter.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Великобритания в связи с инцидентом ранее выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же.
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