Джонсон: высылка российских дипломатов способствует безопасности Запада

Канада и В понедельник 14 стран ЕС , а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", — написал министр в Twitter.