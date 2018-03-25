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В Думе началась подготовка к реализации послания президента, заявил Володин
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В Думе началась подготовка к реализации послания президента, заявил Володин 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Подготовка ГД к реализации послания президента началась, уже собрано более 360 предложений, из которых около 70 уже в работе — Володин
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