«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона

Песков назвал обвинения Британии по делу Скрипаля граничащими с бандитизмом

Как отметил Песков, за этим могут стоять внутренние проблемы Британии, проблемы её взаимоотношений с союзниками или что-то другое, и задача Москвы в данной ситуации — «справиться с этой провокацией».

« (Путин — ред.) и в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина», —сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин сохраняет при этом абсолютное спокойствие и выдержку.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.