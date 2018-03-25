Ещё
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Песков назвал обвинения Британии по делу Скрипаля граничащими с бандитизмом 

RT на русском 2 часа назад
Обвинения Великобритании в адрес России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются делами, граничащими в бандитизмом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
«Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чём-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Песков, за этим могут стоять внутренние проблемы Британии, проблемы её взаимоотношений с союзниками или что-то другое, и задача Москвы в данной ситуации — «справиться с этой провокацией».
Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин сохраняет при этом абсолютное спокойствие и выдержку.
« (Путин — ред.) и в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина», —сказал Песков.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
RT на русском: последние новости
В КПРФ подтвердили, что Грудинин намерен сбрить усы Словакия может принять меры против России в связи с делом Скрипаля Экс-посол Британии спрогнозировал возобновление связей с Россией «через несколько месяцев»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово105
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ33
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой62
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение