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Глава украинского кабмина положительно оценил разрыв сотрудничества с РФ
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Глава украинского кабмина положительно оценил разрыв сотрудничества с РФ 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Владимир Гройсман заявил, что разрыв связей с Россией положительно скажется на украинской экономике.
Соответствующая реплика главы правительства Украины опубликована на сайте кабмина. Гройсман считает, что Украина не может иметь никаких связей с Россией: «Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал».
Премьер-министр заявил, что действия России в отношении Украины не позволяют более продолжать сотрудничество с соседним государством: «Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее».
ИД «Собеседник»: последние новости
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