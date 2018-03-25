Глава украинского кабмина положительно оценил разрыв сотрудничества с РФ

Соответствующая реплика главы правительства Украины опубликована на сайте кабмина. Гройсман считает, что Украина не может иметь никаких связей с Россией: «Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал».

Премьер-министр заявил, что действия России в отношении Украины не позволяют более продолжать сотрудничество с соседним государством: «Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее».