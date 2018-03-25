Владимир Путин стал госсекретарём США в новой серии «Симпсонов» 

Эпизод называется «История о двух Трампах» и начинается с массового увольнения сотрудников Белого дома. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет, что не хочет работать с президентом США, поскольку он «даже не знает, где находится Северная Корея». Самому Трампу снится, что он пробуждается среди газет, в заголовке одной из которых говорится, что «Путин провозгласил себя госсекретарём США».
В новой серии также обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, но президент отрицает все догадки прессы.
Последний раз российский лидер появлялся в «Симпсонах» осенью 2016 года. В 600-м эпизоде мультсериала Владимир Путин проголосовал за Дональда Трампа.