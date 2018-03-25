Владимир Путин стал госсекретарём США в новой серии «Симпсонов»

В новой серии также обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, но президент отрицает все догадки прессы.

Последний раз российский лидер появлялся в «Симпсонах» осенью 2016 года. В 600-м эпизоде мультсериала Владимир Путин проголосовал за Дональда Трампа.