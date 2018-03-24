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Кремль отреагировал на сообщения о просьбах Скрипаля его помиловать
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Кремль отреагировал на сообщения о просьбах Скрипаля его помиловать 

Авторадио 23 часа назад
Сергей Скрипаль никогда не писал Владимиру Путину письма с пробой разрешить ему вернуться в Россию, заявили в Кремле. Ранее об этом рассказывал школьный друг бывшего полковника ГРУ в интервью Би-би-си. Скрипаль, по его данным, очень раскаивался в том, что был «двойным агентом». Однако «предателем» себя из-за этого разведчик никогда не считал. «Клятва, которую Скрипаль произносил, относилась к его социалистической родине, Советскому Союзу, а не к России», — пояснял его друг. Отравление в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вызвало широкий общественный резонанс. Великобритания обвинила в произошедшем Россию и выслала 23 российских дипломатов, на что российская сторона ответила симметрично. Обсуждение «дела Скрипаля» стало одной из ключевых тем первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Как сообщает The Times, до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов.
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