Депутат Госдумы назвала ситуацию вокруг «дела Скрипаля» средневековьем

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем, как мир отбрасывается вообще к какому-то средневековью, когда спорные и конфликтные ситуации часто решались посредством войн, а не путем дипломатических переговоров", — заявил Панина РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что обсуждение с лидерами стран ЕС покушения на Скрипаля «напоминает бабушкины посиделки, где рассказывают страшные истории». «Все пугают друг друга и тут же предлагают какие-то жесткие действия против России . При этом не принимается в расчет никакая аргументация, не приводится доказательств, отвергается здравый смысл. Потому что очевидно, что Скрипаль уже не владел никакими секретами. Убийство из мести — это не почерк спецслужб», — добавила она.

По мнению политика, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй теперь сама оказалась в неловкой ситуации, из которой пытается выйти, накручивая других лидеров стран ЕС.

"Руководство Великобритании, в первую очередь Тереза Мэй, оказалось в очень неловкой ситуации, поспешно заявив сразу же после инцидента в Солсбери, что Россия виновна во всех смертных грехах… Сейчас надо как-то спасать лицо. И вот Великобритания начинает накручивать других лидеров стран ЕС. К сожалению, сегодня в европейских странах такой расклад, что за редким исключением нет там крупных и самостоятельных фигур во главе стран", — сказала Панина.

Парламентарий отметила, что Мэй попыталась продемонстрировать своеобразную «политическую брутальность» на фоне того, что под ней «шатается кресло». «Нужно было вот так себя заявить круто, попробовать быть похожей на Маргарет Тэтчер , что очень и очень непросто в ее ситуации. И так Лондон попал в эту ловушку, тем более, столкнувшись со спокойной реакцией российского руководства, с четкими аргументами, почему в принципе эти обвинения безосновательны», — пояснила депутат.

Польша, Латвия, Литва и Эстония. Ранее источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. Как пишет газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в число этих стран входят Франция

В пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис сообщил журналистам, что Латвия в связи с «делом Скрипаля» планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России. Эстония рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в пятницу в Брюсселе премьер Юри Ратас.

Как ранее заявил премьер Ирландии Лео Варадкар , Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

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