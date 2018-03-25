Экс-посол Британии предсказал возобновление отношений между Западом и Россией 

«У нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей. Возобновлять связи мы будем медленно, но через несколько месяцев это произойдет», — отметил дипломат, добавив, что Британия общается с РФ «без надобности злобным» языком, хотя и придерживается в целом верной политики.
Напомним, что противостояние стран началось после отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года. Скрипалей обнаружили на скамейке в бессознательном состоянии у торгового центра в Солсбери.
По данным, озвученным премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, представители российских спецслужб применили против Скрипаля нервнопаралитический агент типа «Новичок». В связи с этими обвинениями 14 марта из Британии были высланы в Россию 23 отечественных дипломата. По данным The Times, примеру Великобритании могут последовать до 20 европейских государств: «Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран».
В Кремле обвинения отрицают в виду отсутствия доказательств.