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СМИ узнали о планах РФ в КНДР
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СМИ: Россия планирует построить мост в КНДР 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российские власти хотят построить мост через реку Туманная, которая разделяет Россию и Северную Корею. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
По данным издания, российские представители посетили КНДР, чтобы обсудить идею строительства нового моста. Сейчас Россию и Северную Корею соединяет Мост Дружбы, который обеспечивает железнодорожное сообщение между странами. Он был открыт в 1959 году.
Новый мост помог бы организовать прямое сообщение между странами — в данный момент из России в КНДР на автомобиле можно попасть только через Китай. По мнению экспертов, которых опросили в издании, с экономической точки зрения в мосте нет большой необходимости, так как после введения санкций ООН объем торговли с Северной Кореей значительно снизился.
В издании отмечают, что в данный момент проект нового моста находится на стадии переговоров.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах.
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