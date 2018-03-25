СМИ узнали о планах РФ в КНДР

СМИ: Россия планирует построить мост в КНДР

Российские власти хотят построить мост через реку Туманная, которая разделяет Россию Северную Корею . Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, российские представители посетили КНДР, чтобы обсудить идею строительства нового моста. Сейчас Россию и Северную Корею соединяет Мост Дружбы, который обеспечивает железнодорожное сообщение между странами. Он был открыт в 1959 году.

Новый мост помог бы организовать прямое сообщение между странами — в данный момент из России в КНДР на автомобиле можно попасть только через Китай . По мнению экспертов, которых опросили в издании, с экономической точки зрения в мосте нет большой необходимости, так как после введения санкций ООН объем торговли с Северной Кореей значительно снизился.

В издании отмечают, что в данный момент проект нового моста находится на стадии переговоров.