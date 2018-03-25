Экс-посол Британии спрогнозировал возобновление связей с Россией «через несколько месяцев» 

Бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон полагает, что дипломатическая враждебность между Россией и Великобританией «размоется» через несколько месяцев.
«Как часть наших санкций, у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнёт размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей», — заявил он в ходе беседы с изданием The Independent. Как отмечается, хотя Брентон поддерживает действия Лондона в отношении Москвы, он считает, что язык, который используют представители властей страны, имея в виду министра обороны Гэвина Уильямсона и главы МИД Бориса Джонсона, является «без надобности злобным».