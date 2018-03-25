Экс-посол Британии предсказал недолгую враждебность между Лондоном и Москвой

"Как часть наших санкций у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей", — сказал он изданию The Independent.

По его словам, риторика Лондона «без надобности злобная». Между тем Брентон поддерживает действия Лондона в отношении Москвы.