Дело Скрипаля: Путин «хранит спокойствие», а в Лондоне предсказывают скорое потепление отношений

Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это совершенно беспрецедентно, граничащее, наверное, с бандитизмом в международных делах. А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками, или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией».

Между тем экс-посол Британии предсказал «потепление» отношений Лондона и Москвы Энтони Брентон в интервью изданию The Independent высказал мнение, что дипломатическая враждебность между странами «размоется» через несколько месяцев. «Необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей», — заявил Брентон.

В качестве примера он привел случай, произошедший 11 лет назад. В 2007 году Иран захватил в плен 15 британских моряков. Освободить их удалось при содействии Москвы, которая повлияла на Тегеран . «Такие вещи происходят достаточно регулярно, и нам нужна помощь России », — считает Брентон.

Экс-посол сделал политически грамотное заявление, считает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов . Главная задача этих слов — смягчить жесткие заявления политиков, поскольку именно им приходится выстраивать отношения с ведомствами тех стран, где они работают. Восстановление отношений между странами — вопрос времени, согласен эксперт:

Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru «Есть некоторые расхождения перспективы между политиками, чиновниками и дипломатами, которые работают в Лондоне, и теми, кто работает в Москве. Послу в Москве важно сохранить двери открытыми. Он должен с кем-то общаться, он должен к кому-то приходить, он должен все равно продолжать лоббировать какие-то британские интересы или купировать те ситуации, когда Россия действует не в интересах Великобритании. Ему нужно здесь общаться, он не может встать в позу и начать обличать, это не соответствует занимаемой им должности. Поэтому он ведет себя абсолютно профессионально. В то время, когда правительство очень резко высказывается по этому поводу, он последний, кто к этому присоединится. Насколько он прав, посмотрим. Но в целом мы понимаем, что, скорее, прав. Понятно, что любая кампания рано или поздно выдыхается независимо от того, какой у нее повод. В конце концов, история с Литвиненко закончилась. Несмотря на то что никто не был наказан, отношения, в общем, восстановились».

Отношения Лондона и Москвы обострились после того, как в британском Солсбери были отправлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к этому причастна Россия. Москва эти обвинения считает безосновательными.