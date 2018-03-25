Сразу 20 стран могут выслать дипломатов РФ

Дело Скрипаля: СМИ узнали о планах 20 стран выслать российских дипломатов

Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция

России По информации газеты, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник — 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС Маркуса Эдерера . Такое решение лидеры стран Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе

Кроме того, они согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

Очередь за США

Американский президент Дональд Трамп также готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", передает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства предупреждают, что решение президента не окончательное.

По словам источников, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости о возможности высылки российских дипломатов.

Долгосрочная стратегия против России

"По этому поводу могу сказать, что Запад проявляет последовательность в реализации своей стратегии, направленной на стремление РФ изолировать, создать максимально сложные условия для ее экономического взаимодействия с другими странами", — сказал собеседник агентства. Действия Запада могут свидетельствовать о последовательной реализации долгосрочной стратегии, направленной на стремление изолировать Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков КПРФ ).

"Думаю, что в данном случае предположение, связанное с тем, что эта кампания была направлена чисто на президентские выборы, неверно. Потому что это долгосрочная стратегия, которая будет реализовываться вне зависимости от проведения Олимпиад, чемпионатов мира, выборов в России и так далее", — сказал Новиков. По мнению парламентария, неверно предположение о том, что данная кампания была направлена на президентские выборы.

Дело Скрипаля

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.