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В Европе признались в любви к России и Путину
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В Европе признались в любви к России и Путину 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Около 70 процентов греков положительно относятся к России, а 30 процентов считают идеальным руководителем Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного для независимой некоммерческой исследовательской организации Dianeosis.
Общенациональный опрос был проведен в январе и феврале 2018 года с общенациональной выборкой из 1250 человек. Выяснилось, что у 67 процентов слова «россияне» и «Россия» вызывают положительные эмоции. При этом треть опрошенных считают Россию хорошей альтернативой Евросоюзу. О США так сказали всего 10 процентов.
Причем 30 процентов греков считают, что президент России Владимир Путин — самый лучший глава государства в мире. Следом идут канцлер ФРГ Ангела Меркель (о ней так сказали 14 процентов), президент Франции Эмманюэль Макрон (13 процентов). Самым лучшим лидером считают президента США Дональда Трампа всего два процента респондентов.
В декабре 2017 года Фракийский университет имени Демокрита принял решение наградить Владимира Путина своей Золотой медалью. Росийский президент получил награду за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания.
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