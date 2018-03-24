Треть греков посчитала Путина идеальным лидером

Исследование: 30% греков считают Путина идеальным лидером

Греции Россия и россияне по-прежнему пользуются большой популярность у населения— около 70% греков относятся положительно к России, а 30% считают "идеальным политическим лидером" российского президента Владимира Путина , свидетельствуют данные опроса компании MRB Hellas для независимой некоммерческой исследовательской организации Dianeosis.

Общенациональный опрос был проведен в январе и феврале 2018 года с общенациональной выборкой из 1250 человек (и около 2500 для некоторых распространенных вопросов) по методологии опроса по телефону (CATI). Опрос включал более 70 вопросов с более чем 200 переменными, которые фиксируют взгляды греков по ряду тем: восприятие Европейского Союза и позиция Греции, взгляды на экономику, иммиграцию, гражданские права, образование, религию, сексуальные домогательства. Цель опроса — составить "профиль" грека в 2018 году, выяснить мнения и убеждения по ряду важных вопросов.

В этом году исполняется 35 лет вхождения Греции в ЕС, и прежде всего исследователей интересовало отношение к Евросоюзу и пребыванию Греции в еврозоне. За год отношение к ЕС улучшилось — положительно участие страны в нем оценили 67,6% респондентов (по сравнению с 53,5% с прошлым исследованием в декабре 2016 года), 30,5% оценили его отрицательно. 66% респондентов сказали, что для них лучше было бы остаться в зоне евро, а 26,3% хотели бы вернуться к национальной валюте драхме.

Несмотря на то, что проевропейская тенденция растет, страну продолжают — хотя и с уменьшающимися темпами — привлекать "другие силы", такие как Россия. Ее считают главной альтернативной Евросоюзу 24,1% респондентов по сравнению с 33,4% с прошлым исследованием. На вопрос, какая из стран могла бы больше, чем еврозона, обеспечить интересы Греции, 11,7% респондентов назвали США (год назад 10%), а 10,3% — Китай (по сравнению с 6,6% в декабре 2016 года). "Не согласен, надо остаться в еврозоне" ответили 43,3% опрошенных.

"В этом же контексте не удивительно, что идеальный политический лидер для Греции воплощается в лице Владимира Путин (30%), причем наибольшую поддержку проявляют в возрасте 17-39 лет, в основном с начальным образованием", — пишут авторы исследования. На вопрос, какую ассоциацию вызывают россияне, 66,9% ответили "хорошую" по сравнению с 77,4% год назад, а 13,7% — "плохую". На втором месте по положительному отношению — американцы (43,6% респондентов против 49,7% годом ранее), при этом 39,2% участников опроса негативно отнеслись к американцам.