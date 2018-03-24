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Эксперт рассказал о возможных последствиях отзыва 20 странами Европы послов из России
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Эксперт рассказал о возможных последствиях отзыва 20 странами Европы послов из России 

RT на русском 47 минут назад
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о возможных последствиях отзыва 20 странами Европы послов из России. По словам эксперта, это будет означать понижение уровня дипломатических отношений, а обязанности того или иного посла станет выполнять его заместитель.
«Отозвать своих послов? Я думаю, что да, это вполне возможно, но это не представляет собой чего-либо серьёзного», — рассказал Марков.
Он добавил, что это и так страны, отношения с которыми деградировали до невозможно низкого уровня, в том числе Польша, Дания, страны Прибалтики.
Ранее руководитель информационного проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов в беседе с НСН оценил намерение Литвы выслать российских дипломатов на фоне ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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