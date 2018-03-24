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За выборами в Азербайджане проследят более 300 международных наблюдателей
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За выборами в Азербайджане проследят более 300 международных наблюдателей 

Мир24 30 минут назад
Фото: Мир24
Более трехсот международных наблюдателей заявили о том, что будут следить за президентскими выборами в Азербайджане. Как сообщают в Центризбиркоме, это представители ОБСЕ и Содружества Независимых Государств.
Кроме того в день голосования на участках будут работать 55 тысяч местных наблюдателей.
Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов. 21 марта 2018 года миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к работе на выборах в республике.
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