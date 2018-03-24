За выборами в Азербайджане проследят более 300 международных наблюдателей

Более трехсот международных наблюдателей заявили о том, что будут следить за президентскими выборами в Азербайджане . Как сообщают в Центризбиркоме, это представители ОБСЕ и Содружества Независимых Государств.

Кроме того в день голосования на участках будут работать 55 тысяч местных наблюдателей.

Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов. 21 марта 2018 года миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к работе на выборах в республике.

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