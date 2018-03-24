«Устала после выборов»: Ксения Собчак показала, как отдыхает после тяжелой недели

После того как выборы Президента Российской Федерации не увенчались успехом для Ксении Собчак , она решила отбросить проблемы и заботы и просто отдохнуть в уютной домашней обстановке. Она продемонстрировала свой досуг подписчикам в Инстаграме.

Ксения Собчак призналась, что решила отдохнуть после такого сложного и ответственного этапа в её жизни и показала, чем она занимается в свободное от работы время. Подписчики привыкли видеть Собчак в деловом стиле и вечно работающей, но на этот раз лицезрели её досуг. Теперь, когда все самое сложное позади, Ксения может себе позволить расслабиться. «Немножко устала после выборов, завтрак в постели и фильм „Смерть Сталина“.», — написала она.

Безусловно, среди прочитавших публикацию нашлось много недоброжелателей Ксении Собчак, которые принялись забрасывать её микроблог нелицеприятными комментариями, касаясь политической темы. Но немало оказалось и защитников журналистки. Поклонники попросили злопыхателей оставить Ксению в покое и дать ей спокойно отдохнуть. По мнению преданных фанатов, Ксения Собчак является примером для подражания, и многие женщины, а в чём-то даже и мужчины, должны равняться на нее. Дружелюбные комментаторы признались, что сила духа Собчак вызывает у них восхищение. «Ксюша, вы все равно умница» «Правильно, отдыхайте. У вас семья, вы мама! Вам не надо в политику вообще» «Хороший фильм! Молодец, что умеете правильно отдыхать!» «Сколько уюта в этом фото»