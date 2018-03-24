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В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов
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В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов заблокировать мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский в интервью RT прокомментировал заявление одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленура Ислямова о намерении блокировать движение транспорта по Крымскому мосту.
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В интервью "Обозревателю" Ислямов предложил фиксировать проезжающий по мосту транспорт, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом. Как заявил экстремист, "Меджлис"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать перемещению через Крымский мост.
Вице-премьер крымского правительства назвал заявление Ислямова "очередным весенним обострением".
"Болезнь начинает прогрессировать, и они сами себе придумывают какие-то планы", — заметил Полонский.
По его словам, планы по блокированию движения через Крымский мост никогда не будут реализованы.
"Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдет. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста", — подчеркнул вице-премьер.
К подобным высказываниям нужно отнестись "с сочувствием, с улыбкой на лице и не обращать внимания", считает Полонский.
В России Ленура Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму: в 2015 году из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие из Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, представитель "Меджлиса"* стал фигурантом уголовного дела о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.
Ранее в Госдуме рассказали о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.
"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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