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Россия потребует от Лондона раскрыть программу по разработке химоружия
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Россия потребует от Лондона раскрыть программу по разработке химоружия 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Россия с новой силой потребует от Лондона раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря посольства России в Лондоне.
Такое заявление в посольстве сделали после того, как глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Эйткенхед заявил о строжайших мерах контроля, не позволяющих «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта».
"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", — сказали в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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