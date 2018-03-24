Россия потребует от Лондона раскрыть программу по разработке химоружия

Россия с новой силой потребует от Лондона раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

Такое заявление в посольстве сделали после того, как глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Эйткенхед заявил о строжайших мерах контроля, не позволяющих «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта».

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", — сказали в российском посольстве.