Кадыров прокомментировал ситуацию с возможной высылкой дипломатов

Ранее СМИ сообщили, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву.

"Теперь что касается дипломатов, их отзыва и высылки. Не стоит этот вопрос драматизировать. Россия не Суэцкий канал. Её невозможно по чьей-то прихоти закрывать и открывать. Те, кого сегодня отзовут, завтра с повинной вернутся с просьбой пустить в Белокаменную. Без России нет ни Европы, ни Азии!", — написал Кадыров в Telegram.

Он также отметил, что РФ сейчас переживает не самый простой период в своей истории, но национальное единство и сплочённость сведут на нет все недружественные акции против нее.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.