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В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит
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Кадыров в прямом эфире показал объявленного в федеральный розыск бандита 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск. Видео опубликовано на официальной странице Кадырова в социальной сети «ВКонтакте».
Глава республики вел прямую трансляцию из села Беной, где собирался отобедать со своими знакомыми. Cначала Кадыров продемонстрировал подписчикам открывающиеся из его беседки виды на горы и накрытый стол, а затем и тех, с кем планировал разделить трапезу. В частности, в кадр попал одноногий Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по делам об организации покушений на бывшего мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева.
«Лучшие из лучших», — прокомментировал глава Чечни за кадром, снимая своих знакомых.
Еще в 2015 году «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что некоторые обвиняемые по громким делам и находящиеся в розыске живут в Чечне и не скрывают своего присутствия в этой республике. В частности, речь шла о Турлаеве.
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