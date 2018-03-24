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Кадыров назвал Скрипаля жертвой врагов России
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Кадыров назвал Скрипаля жертвой врагов России 

Вести.Ru 1 час назад
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные 4 марта в британском Солсбери, стали жертвами в руках врагов России, желающих любыми путями добиться международной изоляции нашей страны. В этом убежден глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России", — написал глава Чечни в Telegram.
Узнать, где находятся виновные и кто они такие, можно, если совместно провести расследование — но как раз истины и боятся на Западе, говорит Кадыров. Ситуацию же с отзывом западных дипломатов и высылкой российских из соответствующих стран, по мнению главы Чечни, драматизировать не стоит.
"Россия не Суэцкий канал. Ее невозможно по чьей-то прихоти закрывать и открывать. Те, кого сегодня отзовут, завтра с повинной вернутся с просьбой пустить в белокаменную. Без России нет ни Европы, ни Азии!" — пишет он.
Национальное единство и сплоченность сведут на нет все недружественные акции западных соседей России, уверен Кадыров. «Мы же им желаем только добра, ибо народы этих стран по-прежнему с уважением относятся к России!» — добавляет он.
Тем временем Гэри Эйткенхед — глава военной лаборатории в находящемся неподалеку от Солсбери британском Портон-Дауне, — подтвердил, что там ведется разработка новых отравляющих боевых веществ. Не стал он отрицать и наличие запасов химического оружия, включая вещество А234, которым, как заявляет британская сторона, отравили Скрипалей и сержанта британской полиции Ника Бейли.
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