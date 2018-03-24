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Кадыров заявил, что Скрипаль стал жертвой врагов России
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Кадыров заявил, что Скрипаль стал жертвой врагов России 

РИА Новости 22 минуты назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль стал жертвой врагов России, которые хотят ее изоляции.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы, или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России", — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни также обращает внимание на то, что у российской стороны не было причин проводить перед выборами президента «такую акцию, способную настроить мир против России».
"Не остается никаких сомнений в том, что бывший полковник ГРУ и его дочь стали жертвами в руках именно врагов России. Где находятся виновные, кто они такие, можно узнать, если совместно провести расследование. Но именно истины и боятся на Западе!" — добавил Кадыров.
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