Кадыров заявил, что Скрипаль стал жертвой врагов России

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы, или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России", — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни также обращает внимание на то, что у российской стороны не было причин проводить перед выборами президента «такую акцию, способную настроить мир против России».