Кадыров: Скрипаль стал жертвой врагов России

"Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы, или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России", — заявил Кадыров.

Он добавил, что у российской стороны не было причин проводить перед выборами президента «такую акцию, способную настроить мир против России».