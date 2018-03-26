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Мэй прокомментировала версии России о веществе, отравившем Скрипаля
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НАТО приняло меры против российских дипломатов
НАТО приняло меры против российских дипломатов

Мэй прокомментировала версии России о веществе, отравившем Скрипаля 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости, Мария Табак. Россия представила более 20 различных версий касательно вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, заявила в парламенте в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
"Ни одна другая страна не имеет такого сочетания возможностей, намерений и мотивов совершить подобное деяние. Нет других возможных объяснений. И это мнение не только Великобритании. Это единогласное мнение всех членов ЕС на последнем саммите ЕС, это мнение стран НАТО", — сказала Мэй.
"Мы дали российскому правительству возможность предоставить объяснения, но они этого не сделали. Они не объяснили ни наличие незадекларированной химической программы, противоречащей международному законодательству, ни объяснения, из которого следует, что Россия могла утратить контроль за веществом, ни того, как оно могло быть использовано в Великобритании", — отметила она.
Вместо этого, по словам Мэй, Россия представила множество противоречащих друг другу версий.
"Невероятным образом они предложили, по меньшей мере, 21 различный аргумент. Они заявляли, что никогда не производили «Новички», или производили, но потом уничтожили. Они пытались заявить, что данное нервно-паралитическое вещество не покрывается конвенцией о химическом оружии, они указывали пальцем на другие страны, в том числе, на Словакию Чехию, Швецию и даже пытались заявить, что Великобритания может быть ответственна за применение химоружия против собственных граждан", — заявила премьер.
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