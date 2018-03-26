Мэй: более 130 человек могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери

Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ, передает «Интерфакс»

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Россия категорически отвергает обвинения.