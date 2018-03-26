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Мэй: более 130 человек могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери
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Мэй: более 130 человек могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери более чем 130 человек могли взаимодействовать с нервно-паралитическим веществом.
Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ, передает «Интерфакс».
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Россия категорически отвергает обвинения.
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 Ещё 19 источников 
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