Мэй: более 130 человек могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери более чем 130 человек могли взаимодействовать с нервно-паралитическим веществом.
Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ, передает «Интерфакс».
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Россия категорически отвергает обвинения.