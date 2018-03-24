Журнал Time поместил Путина на обложку

Президент России Владимир Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time, который выйдет 2 апреля, пример обложки размещен на сайте журнала.
Ничего себе, какая обложка у @TIME pic.twitter.com/3wYSPouJJg— Руслан Руденко (@rslnrdnk) 24 марта 2018 г.
Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.