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Журнал Time поместил Путина на обложку
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Журнал Time поместил на обложку Путина в царской короне 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time, который выйдет 2 апреля, пример обложки размещен на сайте журнала.
Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
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