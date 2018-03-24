Time поместил на обложку Путина в короне

Журнал Time поместил на обложку Путина в царской короне

Президент России Владимир Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time , который выйдет 2 апреля, пример обложки размещен на сайте журнала.

Time Inc.

Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.