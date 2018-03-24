В Госдуме считают, что Запад реализует долгосрочную стратегию против России

Ранее СМИ сообщили, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву.

"По этому поводу могу сказать, что Запад проявляет последовательность в реализации своей стратегии, направленной на стремление РФ изолировать, создать максимально сложные условия для ее экономического взаимодействия с другими странами", — сказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, неверно предположение о том, что данная кампания была направлена на президентские выборы.

"Думаю, что в данном случае предположение, связанное с тем, что эта кампания была направлена чисто на президентские выборы, неверно. Потому что это долгосрочная стратегия, которая будет реализовываться вне зависимости от проведения Олимпиад, чемпионатов мира, выборов в России и так далее", — сказал Новиков.

Политик считает, что лидером в этой операции является вашингтонская администрация.

"Но европейские страны, несмотря на то что их национальные интересы не всегда связаны с реализацией антироссийских санкций, вынуждены следовать в фарватере этой политики США ", — подчеркнул депутат.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании : персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.