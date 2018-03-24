Член ЦИК России станет наблюдателем за парламентских выборах в Туркмении

Голосование на парламентских выборах пройдет 25 марта с 07.00 (05.00 мск) до 19.00 (17.00 мск). На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии — Демократическая партия , Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Армении, республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Он отметил, что в состав миссии наблюдателей Содружества независимых государств, которую возглавляет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев , входят представители России, Азербайджана Узбекистана . В этой миссии представлены и несколько международных организаций, в частности, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, исполнительный комитет СНГ.

Лихачев отметил, что совсем недавно в России прошли президентские выборы и внимание к электоральной тематике в международной повестке дня продолжается и будет очень и очень активным.

"Участие российских представителей в наблюдении отвечает духу договора о стратегическом партнерстве, который был подписан в прошлом году на высшем уровне. Совсем недавно в ходе президентской кампании в Российской Федерации среди корпуса международных наблюдателей были представители и Туркменистана", — добавил член ЦИК.