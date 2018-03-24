Ещё
Путин никому не позволит пренебрегать интересами России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин никому не позволит пренебрегать интересами России 

Вести.Ru 1 час назад
Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, и президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — отметил он в интервью телеканалу «МИР 24».
При этом Песков отметил, что международная повестка для России на данный момент накаленная и неблагоприятная.
Однако, по его словам, действующие и возможные новые антироссийские санкции Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. И для президента остается приоритетной интеграция на территории бывшего СССР.
Вести.Ru: последние новости
Новый Bentley Continental GT не обещает революций – но только внешне Мария Захарова: все решения по ответу Лондону приняты Результаты выборов по данным экзитполов ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями448
Над Крымским мостом нависла угроза582
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов57
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение