Путин никому не позволит пренебрегать интересами России

Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, и президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"В этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — отметил он в интервью телеканалу «МИР 24».

При этом Песков отметил, что международная повестка для России на данный момент накаленная и неблагоприятная.