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Песков: звонок Трампа Путину после выборов имел протокольный смысл
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Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

Песков: звонок Трампа Путину после выборов имел протокольный смысл 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину после выборов носил «протокольный смысл» и характеризует их отношения, которые находятся на стадии становления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, это был протокольный смысл. Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием. Что, конечно, важно и что во многом характеризует их такие взаимоотношения, находящиеся на стадии становления. Как глав двух лидирующих, двух ведущих государств мира", — сказал Песков в интервью телеканалу «Мир».
Как ранее сообщил Кремль, телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, а особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием. По информации издания, президент США предпочел также не обращать внимание на отдельные рекомендации по выстраиванию беседы, в том числе не стал обсуждать с Путиным дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Вину за этот инцидент США и Великобритания возложили на Россию, Москва категорически отрицает свою причастность.
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