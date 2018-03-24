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Путин и Трамп понимают необходимость личного общения
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Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

Путин и Трамп понимают необходимость личного общения, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают необходимость в личном общении, для которого существует много причин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но в целом важным является то, что оба лидера понимают необходимость личного общения, исходя из того, что для этого общения существует огромное количество причин. В виде и региональных конфликтов, и рамочных проблем, таких как стратегическая безопасность, глобальная безопасность, таких как разоруженческая тематика. Таких, как конфликт в Сирии, Северная Корея и так далее", — заявил Песков в интервью телеканалу "Мир".
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 Ещё 6 источников 
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