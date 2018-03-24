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«Путин не позволит заступать за красные линии интересов РФ»
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Песков рассказал, что Путин не позволит заступать за «красные линии» интересов России 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР» рассказал, что глава государства никому не позволит заступать за "красные линии" российских национальных интересов.
«Все знают, что наш президент никому не позволит заступать за «красные линии» национальных интересов России», — заявил представитель Кремля.
По его словам, поддержка россиянами национального лидера выражается в итогах президентских выборов, которые прошли 18 марта. На них действующий глава государства набрал в 76,69% голосов избирателей.
Он отметил, что внешняя политика Путина последовательной и конструктивной и нацелена на выстраивание дружественных отношений со всеми странами мира.
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