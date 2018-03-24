В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым 

В пресс-службе бывшего кандидата в президенты заявили, что страница, на которой было размещено фото политика без усов, не имеет к нему отношения. При этом руководитель пресс-службы подчеркнул, что пока официальной информации об усах Грудинина нет. Сегодня в Instagram появился снимок главы Совхоза имени Ленина без усов. «Дал слово значит надо его сдерживать», — гласила подпись под снимком. Кандидат от коммунистов должен был сменить имидж из-за спора с блогером Юрием Дудем. Грудинин пообещал, что избавится от усов, если получит на выборах меньше 15% голосов. Так и произошло. Его поддержали 12% избирателей.