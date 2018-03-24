В КПРФ подтвердили, что Грудинин намерен сбрить усы 

Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в беседе с RT рассказал, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин пока ещё не сбрил усы.
«Он пока ещё не сбрил, но собирается. Был такой разговор в пятницу», — рассказал он.
В соцсетях появилось фото сбрившего усы Грудинина.
Ранее видеоблогер Юрий Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.
Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.