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Песков: Путин всегда требует честных выборов
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Песков: Путин всегда требует честных выборов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин всегда требует максимально чистых и прозрачных выборов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Чистота выборов — это то, что требует президент Путин всегда, будь то единый день голосования, который случается в сентябре, будь то выборы парламентские, будь то выборы президентские», — сказал Песков в интервью телеканалу «Мир 24».
«Как глава государства Путин всегда выступает за максимально чистые и прозрачные выборы, — отметил Песков. — Иной атмосферы, неконкурентной атмосферы, быть не должно, по его мнению».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин — кандидат с очень сильными позициями, и ему самому не нужно создание нечестных условий.
Песков также обратил внимание на то, что существует «очень много желающих трубить насчет каких— то подтасовок, вбросов, каруселей», но когда речь идет об обращении к правоохранителям с конкретным фактом, «очень много голосов уходят в песок».
Согласно проекту постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом в 76,69% голосов. В общей сложности за него проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей. В обращении к гражданам после выборов Путин заявил, что России необходим настоящий прорыв, все, о чем шла речь в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.
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