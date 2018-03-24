Песков: Путин всегда требует честных выборов

Дмитрий Песков. «Чистота выборов — это то, что требует президент Путин всегда, будь то единый день голосования, который случается в сентябре, будь то выборы парламентские, будь то выборы президентские», — сказал Песков в интервью телеканалу «Мир 24». «Как глава государства Путин всегда выступает за максимально чистые и прозрачные выборы, — отметил Песков. — Иной атмосферы, неконкурентной атмосферы, быть не должно, по его мнению». Президент Владимир Путин всегда требует максимально чистых и прозрачных выборов, заявил пресс-секретарь главы российского государства

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин — кандидат с очень сильными позициями, и ему самому не нужно создание нечестных условий.

Песков также обратил внимание на то, что существует «очень много желающих трубить насчет каких— то подтасовок, вбросов, каруселей», но когда речь идет об обращении к правоохранителям с конкретным фактом, «очень много голосов уходят в песок».