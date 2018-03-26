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Посольство в Лондоне ответило на предложение присоединить Британию к России
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Посольство в Лондоне ответило на предложение присоединить Британию к России 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Российское посольство в Лондоне прокомментировало предложение журналиста британской газеты The Times «войти в состав России».
В сообщении под заголовком «Раз мы не можем побороть Россию, давайте присоединимся к ней» говорится, что если бы Великобритания «перестала сопротивляться России, то у страны появилась бы гигантская армия» и ряд других преимуществ, в том числе «домашний» чемпионат мира по футболу.
«Отличный стартап», — заявили в российском посольстве, передает RT.
В марте Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу Британии и освобожденный в обмен на российских разведчиков, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери.
После этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко ухудшились. Великобритания обвинила Россию в применении химического оружия, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль. Евросоюз в свою очередь из солидарности с Британией решил отозвать посла в России для консультаций. Как сообщалось, дальнейшие меры могут принять другие страны ЕС. В Евросоюзе также озвучивали и другие способы «наказать» Россию.
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