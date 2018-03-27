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Посольство РФ призвало Лондон предъявить доказательства по «делу Скрипаля»
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Посольство РФ призвало Лондон предъявить доказательства по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Посольство России в Великобритании призывает Лондон предоставить Москве доказательства обвинений по делу об отравлении в Солсбери «хотя бы из уважения к россиянам».
"Если правительство (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй не враждует с российским народом, как это утверждает (глава МИД) Борис Джонсон, то почему не предоставить доказательства их обвинений просто из уважения к российским гражданам", — задаются вопросом дипломаты в Twitter посольства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обратилась в посольства США и Великобритании с просьбой предоставить данные по «делу Скрипаля», о которых в СМИ говорил посол США в РФ Джон Хантсман.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
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