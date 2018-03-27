Посольство РФ призвало Лондон предъявить доказательства по «делу Скрипаля»

"Если правительство (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй не враждует с российским народом, как это утверждает (глава МИД Борис Джонсон , то почему не предоставить доказательства их обвинений просто из уважения к российским гражданам", — задаются вопросом дипломаты в Twitter посольства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.