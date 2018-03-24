Доверенное лицо Грудинина: скоро он сам всё расскажет

Доверенное лицо Грудинина о фото без усов: скоро он сам всё расскажет

Доверенное лицо бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина Максим Шевченко в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Грудинин сбрил усы. «Скоро я опубликую в своём блоге на YouTube видео, в котором он сам всё расскажет. А что именно — сохраняю интригу», — сообщил Шевченко. В соцсетях появилось фото сбрившего усы Грудинина. Ранее Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы. Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым