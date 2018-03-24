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Абэ посетит Москву и Санкт-Петербург 26 мая
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Абэ посетит Москву и Санкт-Петербург 26 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву и Санкт-Петербург 26 мая этого года. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец на встрече с японским министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в Осаке.
"Мы сейчас ведем подготовку к визиту господина Абэ 26 мая, который начнется в Москве и завершится в Санкт-Петербурге", — сказала она.
Голодец подчеркнула, что в 2017 году состоялось четыре встречи между лидерами России и Японии. В переговорах с Сэко также принял участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
В Осаке состоялся российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии в мае этого года посетит Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако точная дата не называлась. Перед этим в Москве он, как ожидается, будет присутствовать на церемонии открытия перекрестного Года культуры в Большом театре.
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